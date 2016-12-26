عقب الإعلامي عمرو أديب، على تصريح رئيس هيئة الطرق والكباري حول تخصيص حارات للشاحنات ومراقبتها بالكاميرات، قائلا مندهشًا: “إحنا في مصر هنلزم السائقين بالسير في حارات محددة.. دا إحنا على الدائري بنرجع بضهرنا”.

وأضاف “أديب”، خلال برنامج “كل يوم” المذاع عبر فضائية “on e”، اليوم الإثنين، أن المرور عندما ألزم السائقين بارتداء حزام الأمان، ضباط الشرطة “قعدوا” في الشارع، مشيرًا إلى أنه نادرًا الآن ما يستوقف ضابط مرور مواطن بسبب حزام الأمان إلا لو كان “رذل أو اللي بيسوق ست حلوة”.

وتابع: “أننا سنجد حملة توعية بالمرور خلال الفترة القادمة لفترة ثم ستختفي، متوقعًا تدشين شركة إعلانية حملة بصوت “طارق نور”، ووضع شعار لها: “إوعى تمشي جمب المقطورة.. دي حاجة فيها خطورة”، مستطردًا: “أنا مش بحترم المرور في مصر.. بس هنعمل إيه”.