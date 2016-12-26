ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة الوزارية الإقتصادية، بحضور وزراء التخطيط، والإسكان، والكهرباء، والنقل، وقطاع الأعمال العام، ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الملفات الاقتصادية المرتبطة بتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة، ويهدف إلى تعزيز قدراتها الاقتصادية من خلال العمل على زيادة معدلات النمو والانتاج وخفض عجز الموازنة، هذا فضلاً عن السعى لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات.

من ناحية أخرى، وافقت اللجنة من حيث المبدأ على مشروع تطوير ترام الإسكندرية، مع تحديث الدراسة المتعلقة به، بما يضمن توفير وسيلة نقل حضارية بأسعار مناسبة، وكان قد تم خلال الاجتماع استعراض الموقف المتعلق بمشروع تطوير الترام.

كما وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإسناد أعمال توسعات ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي بأبو رواش، مع إضافة تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، على أن يتم العرض على مجلس الوزراء فى اجتماعه نهاية الأسبوع الحالي، وتمت الإشارة إلى أن التوسعات ستسهم فى زيادة المعالجة الابتدائية لتصل إلى 1.6م3/يوم، مع رفع وسائل المعالجة لكامل الطاقة إلى معالجة ثانوية.