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مان سيتي يسحق هال "المحمدي" بثلاثية في الدوري الإنجليزي
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مان سيتي يسحق هال "المحمدي" بثلاثية في الدوري الإنجليزي

الإثنين، 26 ديسمبر 2016 09:41 ص
محيط - أحمد عبد الخالق

انتزع مانشستر سيتي، فوزًا ثمينًا من مضيفه هال سيتي، بالتغلب عليه (3ـ0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الإثنين بملعب “كينجستون كومينيكيشن”، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

سجل أهداف اللقاء، يايا توريه “ركلة جزاء”، وكليتشي إيهيناتشو، وكورتيس ديفيز، مدافع هال سيتي بالخطأ في مرماه في الدقائق (72، و78، و94).

ورفع مانشستر سيتي، رصيده إلى 39 نقطة، قفز بهم للمركز الثاني، بينما تجمد رصيد هال سيتي، عند 12 نقطة في ذيل الجدول.

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