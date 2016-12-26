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عمر خيرت يهدي لطلاب جامعة القاهرة أغنية "فيها حاجة حلوة"
عمر خيرت

عمر خيرت يهدي لطلاب جامعة القاهرة أغنية "فيها حاجة حلوة"

الإثنين، 26 ديسمبر 2016 09:02 ص

أشعل الموسيقار الكبير عمر خيرت، حماس طلاب وطالبات جامعة القاهرة وأعضاء التدريس بها من الحاضرين للحفل الفنى الذى تنظمه الجامعة فى إطار موسمها الثقافى اليوم الاثنين، بمسرح القبة الكبير، بالمقطوعة الموسيقية الخاصة بأغنية “فيها حاجة حلوة” للفنانة ريهام عبد الحكيم.

وشكر الفنان الكبير عمر خيرت قبل عزف المقطوعة الموسيقية الخاصة بأغنية “فيها حاجة حلوة”، الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، لاستضافته فى الجامعة، قائلا: “تحيا مصر، أحبكم من كل قلبى وأشكر تشريفكم الجميل”.

كان حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت بدأ بقبة جامعة القاهرة، وذلك فى إطار الموسم الثقافى والفنى للجامعة للعام الحالى، وسط إقبال كثيف من قبل حاضرى الحفل من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وغيرهم.

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