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إيران تعدم مئات الآلاف من الطيور
دجاج فراخ طيور

إيران تعدم مئات الآلاف من الطيور

الإثنين، 26 ديسمبر 2016 09:06 ص

أعدمت السلطات الإيرانية مئات الآلاف من الطيور في إطار التصدي لتفشي فيروس إنفلونزا الطيور ####(H1N8)#### و####(H1N5)####.

وأوضحت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الإثنين، أنه تم في ولاية قزوين شمالي إيران خلال الأيام الماضية إعدام 63 ألف دجاجة، كما شملت الحملة كذلك الطيور البرية وخاصة الأوز.

وأوقفت السلطات الإيرانية الرخص الممنوحة لصيد الطيور البرية، وأوصت كافة السكان بعدم شرائها وتناولها.

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