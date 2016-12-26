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عضو الأهلي: "إيه المطلوب علشان يبقى الدورى شكله محترم؟!"
كامل زاهر

عضو الأهلي: "إيه المطلوب علشان يبقى الدورى شكله محترم؟!"

الإثنين، 26 ديسمبر 2016 09:07 ص
محيط - أحمد عبد الخالق

أعرب كامل زاهر، أمين صندوق النادى الأهلى، عن استيائه من التخبط وعدم الاستقرار فى تنظيم مباراة القمة أمام الزمالك، المحدد لها الخميس المقبل على استاد بترو سبورت فى اطار منافسات الجولة الـ 17 بالدورى الممتاز.

وقال أمين صندوق الأهلى، خلال تصريحاته لبرنامج “خاص مع سيف” عبر شاشة “أون سبورت” إن مباراة الأهلى والزمالك تمثل “فاكهة” الدورى وأهم مباراة فى المسابقة، ولا يجوز أن يحدث تضارب بهذه الطريقة فى تحديد ملعب المباراة واختيار الحكام ويتبقى يومان على انطلاق اللقاء، متسائلاً: “إيه المطلوب علشان ننظم نفسنا ويبقى الدورى شكله محترم؟!”.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الزمالك بملعب بتروسبورت الخميس القادم 29 ديسمبر ضمن منافسات الدوري

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