افاد مصدر أمني فرنسي، اليوم الاثنين، بأن كاميرات المراقبة بمحطة قطارات “ليون” (وسط شرق فرنسا) أظهرت مرور منفذ اعتداء برلين أنيس العامري عبر المدينة.

وأوضح المصدر أن رجلا بنفس مواصفات القاتل تم رصده عصرا، في 22 ديسمبر على رصيف محطة قطار المدينة، وكان يحمل شنطة ظهر ويرتدي غطاء رأس”بونيه”.

وأضاف المصدر أن الرجل ظهر بمفرده على صور كاميرات المراقبة وأن التحقيقات جارية لمعرفة كيف تمكن أنيس العامري المشتبه بقتل 12 شخصا في سوق لعيد الميلاد يوم 19 ديسمبر ببرلين من التنقل - بعد الاعتداء- إلى فرنسا قبل وصوله إلى إيطاليا حيث قامت الشرطة الإيطالية بتصفيته.