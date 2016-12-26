 Moheet on google
الثلاثاء 27 ديسمبر 2016 12:37 صباحاً
روابط سريعة
كاميرات المراقبة بفرنسا تؤكد مرور منفذ اعتداء برلين من مدينة "ليون"
كاميرات مراقبة

كاميرات المراقبة بفرنسا تؤكد مرور منفذ اعتداء برلين من مدينة "ليون"

الإثنين، 26 ديسمبر 2016 09:01 ص
متابعات

افاد مصدر أمني فرنسي، اليوم الاثنين، بأن كاميرات المراقبة بمحطة قطارات “ليون” (وسط شرق فرنسا) أظهرت مرور منفذ اعتداء برلين أنيس العامري عبر المدينة.

وأوضح المصدر أن رجلا بنفس مواصفات القاتل تم رصده عصرا، في 22 ديسمبر على رصيف محطة قطار المدينة، وكان يحمل شنطة ظهر ويرتدي غطاء رأس”بونيه”.

وأضاف المصدر أن الرجل ظهر بمفرده على صور كاميرات المراقبة وأن التحقيقات جارية لمعرفة كيف تمكن أنيس العامري المشتبه بقتل 12 شخصا في سوق لعيد الميلاد يوم 19 ديسمبر ببرلين من التنقل - بعد الاعتداء- إلى فرنسا قبل وصوله إلى إيطاليا حيث قامت الشرطة الإيطالية بتصفيته.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3