قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إنها سعيده بكونها سيدة وسط 3 سيدات بالحكومة المصرية.

وأضافت مكرم، خلال لقائها عبر فضائية “العربية” اليوم الإثنين، أنها ترفض وصفها بالوزيرة النصرانية، بعدما أطلقت عليها بعض المواقع الإلكترونية هذا اللقب عقب تفجير الكنيسة البطرسية.