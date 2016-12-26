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نبيلة مكرم:" أرفض وصفي بالوزيرة النصرانية"
نبيلة مكرم‎

نبيلة مكرم:" أرفض وصفي بالوزيرة النصرانية"

الإثنين، 26 ديسمبر 2016 08:53 ص

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إنها سعيده بكونها سيدة وسط 3 سيدات بالحكومة المصرية.

وأضافت مكرم، خلال لقائها عبر فضائية “العربية” اليوم الإثنين، أنها ترفض وصفها بالوزيرة النصرانية، بعدما أطلقت عليها بعض المواقع الإلكترونية هذا اللقب عقب تفجير الكنيسة البطرسية.

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