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سبورتنج يهزم الأهلي في دوري المرتبط ومباراة فاصلة غدا لتحديد البطل
سبورتنج - كرة سلة

سبورتنج يهزم الأهلي في دوري المرتبط ومباراة فاصلة غدا لتحديد البطل

الإثنين، 26 ديسمبر 2016 08:45 ص
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نجح فريق سبورتنج بقيادة احمد مرعي في تحقيق الفوز على الأهلي في ختام الدورة المجمعة الثانية لدوري المرتبط لكرة السلة بنتيجة 73-71 ليتساوي الفريقان في الرصيد 42 نقطة

ويلتقي الفريقان مجددا غدا في مباراة فاصلة لحسم لقب الدوري المرتبط

ونحح نادي الزمالك في حصد المركز الثالث بعد الفوز على طلائع الجيش 69-62

ونجح نادي الجزيرة في حصد المركز الرابع بعد الفوز علي الاتحاد السكندري 77-75

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