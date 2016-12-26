بالفيديو.. 10 نصائح قبل مقابلة العمل.. تعرف عليها - محيط

الدقائق القليلة التي تجري بها مقابلات العمل قد تحدد مصيرك ومستقبلك المهني، أخطاء بسيطة قد تفقدك وظيفة أحلامك. وحسب صحيفة هافينجتون بوست الأمريكية، فلكي ...