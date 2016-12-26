نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الإثنين، قانون رقم 92 لسنة 2016، الخاص بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام.

ويعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، ويلغى القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون والباب الرابع من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

كما يعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.