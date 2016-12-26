قاد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان اليوم، الآلاف في صلاة صامتة من أجل أرواح ضحايا الطائرة العسكرية الروسية التي تحطمت.

وخلال حديثه لآلاف المصلين الذين تجمعوا اليوم الاثنين في ميدان القديس بطرس للاحتفال بعيد القديس ستيفان، أول شهيد مسيحي، عبر فرانسيس عن تعازيه “الشديدة” إلى الشعب الروسي وأولئك الذين فقدوا أحباءهم خلال هذا التحطم.

وأشار البابا إلى أن من بين المتوفين أعضاء في الفرقة الموسيقية للجيش الروسي، موضحا أنها أدت خلال عام 2004 أمام البابا يوحنا بولس الثاني بالفاتيكان. وطالب البابا أيضا بالصلاة لأجل المئات من عمال الإغاثة الذين يساعدون في عمليات البحث عن حطام الطائرة والضحايا في البحر الأسود.