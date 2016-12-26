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الخارجية الأوكرانية تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجا على إلغاء زيارة نتنياهو
فلاديمير جرويسمان - رئيس البرلمان الأوكراني

الخارجية الأوكرانية تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجا على إلغاء زيارة نتنياهو

الإثنين، 26 ديسمبر 2016 08:47 ص
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قالت إسرائيل إن وزارة الخارجية الأوكرانية استدعت سفيرها في كييف على خلفية قرار إسرائيلي بإلغاء زيارة كانت مقررة لرئيس الوزراء الأوكراني إلى إسرائيل.

وأجلت إسرائيل خلال العطلة الأسبوعية زيارة رئيس الوزراء فولوديمير جرويسمان عقب تصويت أوكرانيا لصالح قرار الأمم المتحدة بإدانة تشييد المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب ما أفادت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية.

وكان ذلك أحد الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل كرد فعل على القرار الذي تم تمريره في مجلس الأمن بموافقة 14 صوتا، مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت. وأمس الأحد استدعت إسرائيل سفراءها من الدول أعضاء المجلس، بمن فيهم الولايات المتحدة، من لإبداء الاحتجاج.

وفي بيان، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه تم استدعاء إيلي بيلوتسيروكوفسكي، سفيرها لدى أوكرانيا اليوم الاثنين على خلفية القرار الإسرائيلي المتعلق بزيارة رئيس الوزراء الأوكراني.

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