الكرملين: لا يوجد أدلة على أن السبب وراء تحطم الطائرة الروسية ناجم عن عمل إرهابي

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بأنه لم يتم العثور على أدلة تثبت حتى الآن أن تحطم الطائرة “توبوليف 154” كان ناجما عن هجوم إرهابي.

وقال المتحدث باسم الكرملين عندما سئل عما إذا كان هناك أي أدلة تثبت انه هجوم إرهابي “لا، لا يوجد شيء..هذا أبعد ما يكون عن السبب الرئيسي” -وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الإثنين.

وأشار بيسكوف إلى أنه لم تثبت أي من السيناريوهات حتى الآن، فجميعها قيد النظر ولذلك من السابق لأوانه الحديث عن أسباب الحادث.

من جانبه، قال وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف، الذي يرأس لجنة حكومية للتحقيق في الحادث، في تصريحات سابقة إنه لا ينظر إلى الحادث على أنه هجوم إرهابي، مضيفًا :”ربما يكون خللا فنيا أو خطأ طيار هو السبب وراء تحطم الطائرة”.

وخلص بالقول: “أود أن أؤكد أن المحققين، مع اللجنة الفنية الخاصة التابعة لوزارة الدفاع الروسية، هم وحدهم من سيحددون سبب تحطم الطائرة”.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحطم طائرة عسكرية تابعة لها، أمس الأحد، من طراز “تي يو 154”، وكان على متنها أعضاء فرقة موسيقية عسكرية وصحفيون، وكانت الطائرة متجهة إلى محافظة اللاذقية في سوريا.

وفقد الاتصال بالطائرة بعد 20 دقيقة من إقلاعها في مطار سوتشي جنوبي البلاد، باتجاه مدينة اللاذقية السورية، على الساحل الشرقي للبحر المتوسط.

وتم العثور على أجزاء من الطائرة المفقودة وأمتعة شخصية تابعة لركاب الطائرة في البحر الأسود على بعد 6 كيلو مترات من الشاطئ وجاري التحقيق في السبب وراء الحادث.