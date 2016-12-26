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باسم مرسي يعلنها: جاهز للقمة 113
باسم مرسي

باسم مرسي يعلنها: جاهز للقمة 113

الإثنين، 26 ديسمبر 2016 08:38 ص

أكد باسم مرسى، مهاجم الزمالك، جاهزيته لقيادة هجوم فريقه فى مباراة القمة 113 أمام الأهلي المحدد لها الخميس المقبل على استاد بترو سبورت، فى إطار منافسات الجولة الـ17 بالدورى الممتاز.

وأضاف باسم خلال تصريحاته لبرنامج “خاص مع سيف” عبر شاشة “أون سبورت”، أنه خاض اليوم تدريبات خفيفة، ومن المنتظر أن يشارك فى التدريبات الجماعية لفريقه بداية من غد الثلاثاء، مشيرا إلى أنه بنسبة 99% سيلحق بالمباراة.

وتابع مهاجم الزمالك حديثه مؤكداً أن مباريات القمة دائماً تحتاج للاعبين أصحاب شخصية قوية فى الملعب، لافتاً إلى أنه لا توجد أى أزمة مع سعد سمير مدافع الأهلي.

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