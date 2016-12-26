يرى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن لاعب وسط فريقه الفرنسي بول بوجبا، هو الأفضل في مركزه على مستوى العالم مؤكدا أنه سوف ينافس على الكرة الذهبية في المستقبل.

وقدم بوجبا أداء بارعا في فوز مانشستر يونايتد اليوم أمام سندرلاند حيث حقق الشياطين الحمر الفوز بنتيجة (3-1) ورفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس البريمييرليج.

وقال مورينيو في تصريحاته عقب المباراة التي نقلتها صحيفة “مترو” البريطانية: “بول بوجبا يمكنه الفوز بالكرة الذهبية، هو ليس هدافًا ولكنه لاعب وسط مميز”.

وأضاف: “أعتقد أن بإمكانه تسجيل المزيد من الأهداف لأنه يملك الشروط التي تؤهله لذلك، لكن في رأيي بول هو أفضل لاعب خط وسط في العالم”.

وتابع: “من الواضح أنه شاب ولا يزال بحاجة إلى تحسين ما يقوم به، لديه وكيل أيضًا مستعد لوضع اللاعب على القمر”.

واختتم: “الدوري الإنجليزي صعب للغاية لقد كان لعدة مواسم في إيطاليا ثم انتقل إلى هنا، إنه في حالة جيدة ويتطور من مباراة إلى أخرى، أعتقد أنه الموسم المقبل سيكون في القمة”.