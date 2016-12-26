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لمستخدمي "أندرويد".. هكذا يمكنك تعلم اللغات بطريقة سهلة
حروف انجليزي، لغة ، الانجليزية

لمستخدمي "أندرويد".. هكذا يمكنك تعلم اللغات بطريقة سهلة

الإثنين، 26 ديسمبر 2016 10:36 ص

يوفر تطبيق 10,000 sentences تجربة مميزة لمستخدمي نظام “أندرويد” لتعلم لغة معينة من خلال العبارات والجمل الشهيرة للغة المستهدفة.

يُمكن للمستخدم تعلم كلمات جديدة ضمن اللغة التي يدرسها من خلال العبارات والجمل وحل التمارين المختلفة، ويدعم التطبيق حالياً 24 لغة وكل لغة منها يمكن تعلمها بالاتجاهين مثل الفرنسي للإنجليزي أو العكس، حسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”.

بالنسبة للناطقين باللغة العربية فإن التطبيق يدعم فقط تعلم اللغة الإنجليزية وذلك عبر توفيره لأكثر من 12 ألف جملة متنوعة، أما الناطقين بالإنجليزية فيمكنهم تعلم أكثر من 25 لغة أخرى من بينها الفرنسية والإسبانية والتركية والألمانية والروسية، والتطبيق متوفر مجاناً لمستخدمي نظام “أندرويد” ويُمكنكم تنزيله عبر متجر “جوجل بلاي”.

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