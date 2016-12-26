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تعرف على حقيقة تحطيم تمثال السيسي في الأقصر
الرئيس عبدالفتاح السيسي‎

تعرف على حقيقة تحطيم تمثال السيسي في الأقصر

الإثنين، 26 ديسمبر 2016 08:43 ص

كشف محمد سيد، رئيس مدينة إسنا بالأقصر، عن تفاصيل تحطيم بعض الأشخاص لتمثال للرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن هذا التمثال لا يمت بأي صلة للرئيس، وأنه مجرد خيال مآتة وتم بناءه قبل تولية السيسي للرئاسة.

وأضاف “سيد”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، ببرنامج “مانشيت القرموطي”، المذاع عبر فضائية “العاصمة”، مساء الإثنين، أنه يوجد شخص مخالف وقام بالتعدي على أراضي خاصة بالري واقام عليها “غُرزة”، وتم تحرير محضر له، وصدر قرار بالإزالة، وتم إرساله لمديرية الأمن.

وأكد أن الشخص صاحب الغرزة، قام بتهديد مدير إدارة الري بالقتل، إذا قام بإزالة الغرزة، وأنه تم تحرير محضر له بالتهديد، متابعا: “الشخص ده كان عامل مسخ عسكري، جنب الغرزة بتاعته، وقام بهدمه بعد إزالة الغرزة التابعة له”.

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