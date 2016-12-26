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الصحفيين تقيم احتفالية توزيع جوائز التفوق الصحفي لعام 2016 االأربعاء
يحيى قلاش ـ نقابة الصحفيين‎

الصحفيين تقيم احتفالية توزيع جوائز التفوق الصحفي لعام 2016 االأربعاء

الإثنين، 26 ديسمبر 2016 08:38 ص
خاص - محيط

 
تقيم نقابة الصحفيين احتفالية توزيع جوائز مسابقة التفوق الصحفي لعام 2016، في الخامسة مساء الأربعاء المقبل، بمسرح النقابة.

ويتضمن الحفل، تكريم الفائزين بالمسابقة وعددهم “36” زميلا وزميلة، والحاصلين على شهادات تقدير “خارج الجوائز الرسمية” نظرا لتميز أعمالهم وعددهم “34”.

كما سيتم تكريم الحاصل على جائزة حرية الصحافة المصرية لهذا العام حيث تم منحها لكل من مجلة الأهرام العربي ومجلة صباح الخير.

ويُكرم أيضا عدد من قدامى رواد المهنة وعددهم “4” وهم الأساتذة راجي عناية، وعواطف شرباش، وفاطمة العطار، وسمير صبحي، وتكريم أسماء عدد من الزملاء الراحلين هذا العام، وعددهم “11” وهم مصطفى الجويلي وعزت شعبان وفاروق أبو زيد ومحمد عبد المقصود وحازم هاشم وعبد العظيم مناف ومحمد يسري موافي ومحمود عارف وجمال قطب وسهير جبر وسارة أمام.

ويتضمن الحفل تكريم عدد من الصحفيين الحاصلين على شهادات الدكتوراه والماجستير، كما سيتم تكريم اسم مكتبة الإسكندرية على الدور الذي قامت به في حفظ المقتنيات التراثية التي تمتلكها النقابة، وسيتم عرض فيلم وثائقي عن تاريخ النقابة بعنوان “نبض وطن

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