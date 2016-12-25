أشارت الهيئة الألمانية لمراقبة الجودة إلى أن مهام زيت المحرك وزيت ناقل الحركة تختلف في السيارة ومن ثم تختلف خصائصهما.

ويعتبر زيت ناقل الحركة هو نوع من الزيوت الخاصة بصندوق التروس ومحور الدفع، ويتميز هذا النوع من الزيوت عن زيت المحرك، الذي يعمل داخل محركات الاحتراق، بعدم تحمل درجات الحرارة العالية للغاية، كما أنه يتمتع بدرجة لزوجة أقل من زيت المحرك.

وبالإضافة إلى ذلك يتم تعبئة زيت ناقل الحركة مرة واحدة في المصنع، وبعدها يبقى في السيارة بشكل دائم دون تغيير، على العكس من هذا يتم تغيير زيت المحرك بشكل منتظم، وذلك لظهور الاتساخات والشوائب به نتيجة عمليات الاحتراق وفقدانه القدرة على التزليق.

وفي نظام نقل الحركة لا توجد مثل هذه التآكلات، وعلى أية حال لا يجوز استخدام زيت نقل الحركة بدلاً من زيت المحرك، نظراً لأنه لا يتحمل درجات الحرارة العالية، فضلاً عن أنه لا يوفر التزليق المطلوب.