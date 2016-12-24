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أبو تريكة يحدد أفضل مدربين له خلال مسيرته الكروية.. تعرف عليهما
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أبو تريكة يحدد أفضل مدربين له خلال مسيرته الكروية.. تعرف عليهما

السبت، 24 ديسمبر 2016 11:19 م

اختار محمد أبوتريكة اسطورة كرة القدم المصرية الثنائى حسن شحاتة والبرتغالى مانويل جوزيه كأفضل المدربين الذين تعامل معهم خلال مسيرته الكروية الطويلة.

وقال تريكة الذى حل ضيفا على التليفزيون العربي ان الثنائى حسن شحاتة مدرب الفراعنة السابق والبرتغالى مانويل جوزيه مدرب الاهلى السابق هما افضل مدربين تعامل معهما خلال مسيرته الكروية.

وأضاف تريكة أن اللاعب يجب أن يكون صاحب رسالة ليس داخل المستطيل الاخضر فحسب بل خارجه ايضا، مضيفا انه يسعد بشدة عندما يرى لاعبا يخر ساجدا عقب هز شباك المنافسين.

وتابع الماجيكو أن الشباب المسلم العربى لازم يفهم ان اول قضاياه هى القضايا الفلسطينيه مشددا ان قميصه الشهير ” تعاطفا مع غزة ” الذى كشف عنه خلال كان 2008 كان لوجه الله ولم يقصد به رياء أو سمعة.

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