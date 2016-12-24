قال محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي السابق، تعليقا على عزلته عقب قرار التحفظ على أمواله من قبل لجنة أموال الإخوان المسلمين، إنه فضل الابتعاد قليلا في محاولة لحل مشكلتي بنفسي ولا أحمل همومي لعائلتي وأصدقائي”.

وقال الماجيكو، في حوار مع برنامج “العربي الرياضي” على التلفزيون العربي، اليوم السبت، إنه لا يفضل استخدام ألفاظ “تعرضت لظلم بعد التحفظ على أموالي أو يحاول البعض استخدامي كشماعة، ولكن الظروف الموجود فيها الحياة العاصمة لا يستحمل يبقى فيه شد وجذب”.

وعن تعرضه للانتقادات، أكد الساحر: “الناس عارفه الشخص نفسه واللي جواه أيه، مبحبش ادخل في مهاترات لا تجدي نفعا والناس عارفه وصلت إزاي”.

