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"تريكة": منتخبنا حظه كويس وعنده فرصة للوصول لكأس العالم
ابو تريكة وصلاح

"تريكة": منتخبنا حظه كويس وعنده فرصة للوصول لكأس العالم

السبت، 24 ديسمبر 2016 11:09 م

قال محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي السابق، إن كابتن حسن شحاته ومانويل جوزيه، من أكثر المُدربين لديهم بصمة في حياته الشخصية، مشيرا إلى أن مثله الأعلى محمود الخطيب وزين الدين زيدان.

وأضاف الماجيكو، في حوار مع برنامج “العربي الرياضي” على شبكة التلفزيون العربي، اليوم السبت، أن الجيل الحالي لديه فرصة كبيرة وحظه كويس، متابعا: “ربنا يكملها على خير والمجموعة الموجودة شابه طموحه ولي علاقات مع عدد كبير منهم”.

كما تحدث الساحر عن أولاده، وقال إن لديهم مستقبل كبير في الكورة، مضيفا: “أولادي أهلاوية، واللي بيتقال شائعات”.

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