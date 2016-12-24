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"أبو تريكة"لـ"صلاح ومحرز": بفرح أوي لما بتعملوا كده"
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"أبو تريكة"لـ"صلاح ومحرز": بفرح أوي لما بتعملوا كده"

السبت، 24 ديسمبر 2016 10:57 م
محيط - أحمد عبد الخالق

طالب محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي السابق، اللاعب محمد صلاح المحترف في صفوف روما الإيطالي ورياض محرز لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، بـ”الحفاظ على السجود في الملاعب الأوروبية”.

وقال “تريكة” في حوار مع برنامج “العربي الرياضي” على شبكة التليفزيون العربي، اليوم السبت، إن الشباب العربي مُطالب بالاهتمام بالقضية الفلسطينية والعربية.
وأضاف: “الشباب المسلم والعربي لازم يفهم أن القضية الفلسطينية هي أول قضاياه”.
وأوضح الماجيكو، قائلا: “أنا بفرح أوي لما صلاح واللا محرز واللا سليمان يسجدوا، لأن الناس بتسأل بيسجدوا ليه، وعلى الرياضي الناجح أن يثبت الرسالة دي، وينقل السلوك الحق”.

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