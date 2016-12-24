قال محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي السابق، إنه حقق هدفه ورسالته كلاعب كرة قدم، مشيرا إلى أن أخلاق وانضباط سلوك الجيل القديم جعلته ملتزما، لافتا إلى أن السلوك والسيرة الحسنة هما ما يتبقى للاعب كرة القدم بعد اعتزاله.

وأضاف الماجيكو، في حوار مع برنامج “العربي الرياضي” على التلفزيون العربي، اليوم السبت، أن أجواء النادي الأهلي ساعدتني على رسم الصورة الأخلاقية.

وأكد أن حب الناس له نعمة من الله، متابعا: “موضوع التيشيرت (تعاطفا مع غزة) في 2008 لم افعله رياء ولا نفاق ولم أسعى للشهرة به في الدنيا ولكن ارتباطي في الأخرة