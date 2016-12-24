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السبت 24 ديسمبر 2016 10:05 مساءً
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تريزيجيه يحتفل بالكريسماس مع نجوم موسكرون البلجيكي.. شاهد
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تريزيجيه يحتفل بالكريسماس مع نجوم موسكرون البلجيكي.. شاهد

السبت، 24 ديسمبر 2016 10:47 م

احتفل لاعب الوسط المصري الشاب محمود حسن تريزيجيه مع لاعبي فريقه موسكرون البلجيكي بأعياد الكريسماس وبداية العام الجديد.

ونشر نادي موسكرون عبر حسابه الرسمي على تويتر صورة تجمع بعض لاعبي الفريق وبجوارهم شجرة الكريسماس وتقدم بالتهنئة لجماهير النادي بمناسبة قدوم العام الجديد.

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