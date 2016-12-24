حقيقة خصخصة مستشفيات مصرالسبت، 24 ديسمبر 2016 11:28 م
أكد الدكتور هشام عطا يوسف مساعد وزير الصحة لقطاع الطب العلاجي أن مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص لتطوير مستشفيات التكامل البالغ عددها 514مستشفى ليس بيعا أو خصخصة كما أشيع، إنما سيتم تطوير تلك المستشفيات لكي تؤدي الخدمات بشكل أفضل ونضمن في الوقت نفسه الحفاظ علي الخدمة المجانيه.
وأشار “عطا”، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج هنا العاصمة المذاع علي فضائية سي بي سي، إلي أن تم تحديد ما يقرب من ٧٥ مستشفى بناء على دراسة مبدئية شاملة أعدت، وطرحت على وزيرة الاستثمار داليا خورشيد لبحث فرص التعاون الاستثماري فى القطاع الصحي.
وأوضح أن هناك نحو 514 مستشفي تكاملي تقوم بدور الوسيط بين الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية او العامة بهدف تقديم الخدمات العلاجية والرعاية الأساسية في القري الصغيرة النائية توفيرًا لإنتقالات المواطنين لكنها لم تنحج في القيام بوظيفتها المنشودة،.
وتابع قائلًا: هناك 12 مستشفي منهم تحولت الي مستشفيات مركزية، و24 أخرين انضموا الي هيئة التأمين الصحي، وبقي 374 مستشفي فقط يجري حاليا تشكيل لجان لإعداد تقارير عن حالة البنية التحتية لكلا منها وتصنيفها من حيث كيفية استغلالها، بحيث تخصص نسبة بين 30-50% من خدماتها اقتصاديًا ويظل الباقي بالمجان”.
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