أكد المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني لويس إنريكي مارتينيز، أن إدارة النادي الكتالوني تقف إلى جانبه وتدعمه بكل قوة.

وجاءت تصريحات إنريكي اليوم /السبت/ أثناء مقابلة مع وسائل الإعلام الرسمية للنادي والتي أكد خلالها على أنه يعكف حاليا مع الإدارة على رسم خارطة الطريق للمستقبل.

وقال إنريكي “النادي يقف بجانبي بقوة وسنواصل التخطيط للمستقبل القريب بالتركيز على الحاضر، أعلم أن مستقبلي إن لم يكن هنا، فلن يكون في أي مكان آخر”.

كما تطرق لوضع الفريق في البطولة المحلية التي يحمل لقبها آخر عامين “الفريق متأخر في ترتيب الليجا بفارق 6 نقاط خلف المتصدر، ولكننا لدينا هدف واضح وهو تقليص هذا الفارق وأعتقد أننا قادرين على العودة وتدارك هذا الموقف”.

وأضاف إنريكي “لقد اعتدنا في النهاية على حصد الألقاب داخل نادي مثل هذا ومع هؤلاء اللاعبين”.

كما تحدث إنريكي عن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق، والذي قال عنه “يمكنه فعل أي شيء في الكرة، إنه مختلف”.

وتابع مدرب البلوجرانا قائلا “من السذاجة أن يتم مقارنة ميسي مع آخرين وفقا للجوائز، ليس هناك لاعب آخر مثله، ليس من المجدي مقارنته مع نجوم سابقين في اللعبة.. في السابق، لم يكونوا أقوياء بدنيا، ولكن الآن كل شيء تحت السيطرة واللاعبون يتلقون معلومات كثيرة والمدربون جاهزون بشكل أكبر، إذا كان بإمكان لاعب أن يقدم هذا المستوى في هذه الفترة، فلن يكون له مثيل”.