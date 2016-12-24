اتحاد الكرة: لقاء القمة سيقام في برج العربالسبت، 24 ديسمبر 2016 10:37 م
أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مجدي عبد الغني، أن اتحاد الكرة أصدر قرارا نهائيا بإقامة مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك على استاد برج العرب في الإسكندرية، نافيا إمكانية إعادة اللقاء إلى ملعب “بتروسبورت”.
ويلعب الأهلي مع الزمالك يوم /الخميس/ المقبل ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من بطولة الدوري الممتاز، حيث شهدت المباراة جدلا كبيرا حول إمكانية تأجيلها لموعد لاحق، من أجل إتاحة فرصة أكبر لاستعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 في الجابون، والتي ستنطلق يوم 14 يناير القادم.
وقال مجدي عبد الغني - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن مباراة القمة ستقام في موعدها يوم الخميس المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة تلقى موافقة مبدئية من الأمانة العامة للقوات المسلحة لإقامة اللقاء على استاد بر، وهو ما أعلنه مسئولو الاتحاد امس الجمعة.
وأضاف عبد الغني “اتحاد الكرة تلقى الموافقات الأمنية لخوض لقاء القمة في ملعب برج العرب، ولا يمكن إعادة المباراة إلى استاد بتروسبورت مرة أخرى”، مؤكدا في الوقت ذاته أن نادي الزمالك لم يخاطب الاتحاد بشكل رسمي لتأجيل المباراة.
وكان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور، أكد - في تصريحات اليوم - أنه يرفض إقامة مباراة القمة على استاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك نظرا لارتباطه بزيارة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لمقر نادي الزمالك يوم الجمعة المقبل، لافتتاح عدد من منشآت النادي الجديدة، مشددا على أن الزمالك حدد من قبل استاد بتروسبورت لاستضافة كل مبارياته بالدوري.
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