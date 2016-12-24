6 جُمَل أهمُّ من كلمة "أحبك"

تقريباً، لا توجد كلمة ذات أهمية كُبرى بالنسبة لمعظمنا مثل كلمة “أحبك”، ونكون على أتم استعداد لفعل أكثر الأشياء دهشةً لكي نستمع إلى تلك الكلمة، فهذه الكلمة هي ...