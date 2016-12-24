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صيد الدوري.. "لاعب الزمالك قميص رقم وشورت برقم آخر"
محمد ابراهيم الزمالك

صيد الدوري.. "لاعب الزمالك قميص رقم وشورت برقم آخر"

السبت، 24 ديسمبر 2016 10:19 م
محيط - أحمد عبد الخالق

شهد لقاء الزمالك والشرقية لقطة طريفة حيث شارك اللاعب محمد ابراهيم في اللقاء برقمين مختلفين على القميص والشورت الخاص به

وكان الزمالك قد أنهى المباراة بالفوز بهدفين دون رد في لقاء الشرقية المؤجل بالدوري قبل لقاء الاهلي بالقمة يوم 29 ديسمبر القادم.

وارتدى إبراهيم قميص رقم 20 وشورت 21 .

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