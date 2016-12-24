قال محمد حلمى المدير الفنى للزمالك، إن إيقاف أسامة إبراهيم لاعب الفريق وغيابه عن القمة 113 أمام الأهلى يوم الخميس المقبل كان بمثابة مفاجأة بالنسبة له وشدد فى ذات الوقت على وجود بدائل لتعويضه.

وأكد حلمى فى المؤتمر الصحفى عقب المباراة أن قيامه باستبدال محمد ناصف خلال مباراة الشرقية التى حسمها الأبيض لصالحه بثنائية دون رد، كان الهدف منه هو إراحته قبل القمة، مؤكدًا فى الوقت ذاته أنه فضّل إراحة شيكابالا وستانلى بسبب الإجهاد.

وأوضح أن فريقه جاهز لمواجهة الأهلى فى أى مكان وأى وقت وسيتم الاستعداد جيدًا لهذه المباراة المرتقبة، مشيرًا إلى أن شيكابالا وستانلى حصلا على راحة من مباراة الشرقية من أجل إعدادهما بشكل جيد للقمة.