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سيارة جديدة للداخلية مزودة بكاميرات تكشف المخالفات وهوية السائقين
المرور

سيارة جديدة للداخلية مزودة بكاميرات تكشف المخالفات وهوية السائقين

السبت، 24 ديسمبر 2016 10:22 م
محيط

قال اللواء خالد فوزى مدير الإدارة العامة للإعلام بوزارة الداخلية، في بيان اليوم الخميس، أنه تم الحاق الادارة العامة للمرور بأحدث السيارات على اعلى مستوى وصل اليه العلم في مجال المراقبة والرصد والاغاثة في حالات الطوارئ، مشيرا الى ان السيارات الجديدة مزودة بكاميرات للكشف عن حالة تراخيص السيارة وبيانات المالك للمركبة بالاضافة الى تسجيلها للمخالفات الكترونيا وارسالها الى النيابات المختصة لاتخاذ الاجراءات.

كذلك تغطية معظم الشوارع والميادين بالقاهرة والمحافظات بكاميرات ديجيتال لرصد الحالة المروية ونقل البيانات الى غرف العمليات لاتخاذ القرارات اللازمة لحل الازمات والكوارث.

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