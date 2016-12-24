نشر داريو سرنا، القائد السابق لكرواتيا، صورةً تجمعه بمواطنيه لوكا مودريتش وماتيو كوفاسيتش، نجمي ريال مدريد، حيث يقضي الثلاثي إجازته في دبي، إلا أن الصداقة بينهم قد تنتهي بحلول يناير المقبل.

ويعدّ الظهير الأيمن أحد أبرز المرشحين للانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية، في ظل عدم قناعة لويس انريكي، المدير الفني للفريق، بأليكسيس فيدال، والاضطرار إلى إشراك سيرجي روبرتو في المركز الذي لا يرتاح فيه.

يُذكر أن سرنا قضى الـ13 عاما الماضية في صفوف شاختار دونيتسك الأوكراني منتقلا من صفوف هيدوك سبليت الكرواتي، ليكون ستاد كامب نو التجربة الأوروبية الأبرز في مسيرة ابن الـ34 عاما.