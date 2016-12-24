 Moheet on google
السبت 24 ديسمبر 2016 08:52 مساءً
روابط سريعة
مودريتش وكوفاسيتش مع نجم المنتخب الكرواتي في دبي للاستجمام
مودريتش

مودريتش وكوفاسيتش مع نجم المنتخب الكرواتي في دبي للاستجمام

السبت، 24 ديسمبر 2016 09:34 م
وكالات

نشر داريو سرنا، القائد السابق لكرواتيا، صورةً تجمعه بمواطنيه لوكا مودريتش وماتيو كوفاسيتش، نجمي ريال مدريد، حيث يقضي الثلاثي إجازته في دبي، إلا أن الصداقة بينهم قد تنتهي بحلول يناير المقبل.

ويعدّ الظهير الأيمن أحد أبرز المرشحين للانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية، في ظل عدم قناعة لويس انريكي، المدير الفني للفريق، بأليكسيس فيدال، والاضطرار إلى إشراك سيرجي روبرتو في المركز الذي لا يرتاح فيه.

يُذكر أن سرنا قضى الـ13 عاما الماضية في صفوف شاختار دونيتسك الأوكراني منتقلا من صفوف هيدوك سبليت الكرواتي، ليكون ستاد كامب نو التجربة الأوروبية الأبرز في مسيرة ابن الـ34 عاما.

371

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3