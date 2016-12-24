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عبيد عن تهميش وزير الصحة لنقابة الصيادلة:"موت للمريض"
محي عبيد - نقيب الصيادلة - نقيب الصيادله

عبيد عن تهميش وزير الصحة لنقابة الصيادلة:"موت للمريض"

السبت، 24 ديسمبر 2016 09:14 م

 
أكد الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إن التسعيرة العشوائية التي يسعى وزير الصحة لتطبيقها في سوق الدواء مرفوضة، لافتا إلى أن نقابة الصيادلة خاطبت كافة مؤسسات الدولة لفحص تحذيراتها باختفاء الدواء.

وأشار عبيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن نقابة الصيادلة لا تسعى لمطالب فئوية أو زيادة أرباحهم، ولكنها تهدف لحماية المريض من براثن شبح ارتفاع أسعار الدواء، لافتا إلى أن تهميش النقابة من اجتماع وزير الصحة بشركات الأدوية يعنى موت المريض.

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