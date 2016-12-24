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الزمالك يواصل انتصاراته ويهزم الشرقية بهدفين في الدوري
الزمالك

الزمالك يواصل انتصاراته ويهزم الشرقية بهدفين في الدوري

السبت، 24 ديسمبر 2016 09:16 م
محيط - أحمد عبد الخالق

نجح الزمالك فى الفوز على نظيره الشرقية بهدفين نظيفين فى المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع ببطولة الدورى.

أحرز هدف الزمالك الأول أسامة إبراهيم في الدقيقة 37 من زمن اللقاء، بينما سجل أحمد رفعت الهدف الثاني فى الدقيقة 55.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 34 محتلاً المركز الثالث بجدول الدوري، بينما استمر فريق الشرقية في قاع الجدول بعد تجميد رصيده 8 نقاط.

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