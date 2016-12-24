 Moheet on google
السبت 24 ديسمبر 2016 08:12 مساءً
روابط سريعة
بشكتاش يهزم غازي عنتاب بهدف مثير في الدوري التركي
فريق بشكتاش التركي

بشكتاش يهزم غازي عنتاب بهدف مثير في الدوري التركي

السبت، 24 ديسمبر 2016 08:56 م

أهدر بلدية أسطنبول، نقطتين ثمينتين في صراعه على المنافسة على لقب الدوري التركي، إثر سقوطه في فخ التعادل 1ـ1 أمام أضنة سبور، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في افتتاح المرحلة الـ 16.

تقدم بلدية أسطنبول بهدف سجله جوزيف أتاماه في الدقيقة 43، قبل أن يتعادل ماجاي جوي، لأضنة سبور في الدقيقة 52

ورفع بلدية أسطنبول، رصيده إلى 36 نقطة، في صدارة جدول الترتيب.

فيما توقف رصيد أضنة سبور، عند 10 نقاط في المركز الـ 17 بفارق نقطة عن قيصري سبور، صاحب المركز الأخير.

وفي المباراة الثانية، فاز بشكتاش على غازي عنتاب سبور 1-0 ليقلص الفارق بينه وبين بلدية أسطنبول إلى نقطة واحدة.

ويدين بشكتاش بالفضل في هذا الفوز للاعبه فانسون أبو بكر الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41.

ورفع بشكتاش رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف بلدية أسطنبول، فيما توقف رصيد غازي عنتاب عند 11 نقطة في المركز الـ 16.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3