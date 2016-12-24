أهدر بلدية أسطنبول، نقطتين ثمينتين في صراعه على المنافسة على لقب الدوري التركي، إثر سقوطه في فخ التعادل 1ـ1 أمام أضنة سبور، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في افتتاح المرحلة الـ 16.

تقدم بلدية أسطنبول بهدف سجله جوزيف أتاماه في الدقيقة 43، قبل أن يتعادل ماجاي جوي، لأضنة سبور في الدقيقة 52

ورفع بلدية أسطنبول، رصيده إلى 36 نقطة، في صدارة جدول الترتيب.

فيما توقف رصيد أضنة سبور، عند 10 نقاط في المركز الـ 17 بفارق نقطة عن قيصري سبور، صاحب المركز الأخير.

وفي المباراة الثانية، فاز بشكتاش على غازي عنتاب سبور 1-0 ليقلص الفارق بينه وبين بلدية أسطنبول إلى نقطة واحدة.

ويدين بشكتاش بالفضل في هذا الفوز للاعبه فانسون أبو بكر الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41.

ورفع بشكتاش رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف بلدية أسطنبول، فيما توقف رصيد غازي عنتاب عند 11 نقطة في المركز الـ 16.