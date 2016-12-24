إليك.. 10 مستحضرات تجميل لها بدائل طبيعيةالسبت، 24 ديسمبر 2016 10:20 م
هناك منتجات لا غنى عنها ولا يمكنك العيش من دونها مثل مرهم الشفة والمسكرة المجملة للرموش، وهناك منتجات أخرى يجب تجنبها وتجاوزها.
وإليك 10 منتجات من الأفضل أن تعزمي على رميها والتخلص منها:
العناية بالوجه: حاولي التخلص من السائل الخاص بتنظيف الوجه، فلا يمكن له أن يزيل الماكياج وينظف وينشط بشرة الوجه، وكل هذا بخطوة واحدة وفي زجاجة واحدة، حسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية.
كريم الرقبة: أي شيء تضعينه على وجهك فهو صالح لرقبتك، يعني ببساطة يمكن تمرير مستحضر الوجه للرقبة.
كريم اليد: مستحضر لا طائل منه، قيامك بالاغتسال اليومي كافٍ.
الكريم المضاد للسيلوليت: آسف لكونك تستعملين كريمات لمثل هذا الغرض، لكن لا يمكن لأي قدر منها أن يكون كافياً لمكافحة السيلوليت.. عليك بالرياضة.
كريم ما بعد الحلاقة: أفضل خيار هو زيت جوز الهند، الذي بالفعل يستخدم في أطراف أخرى من الجسم.
فرك الشفتين: ما هي الوسيلة الأسهل لإزالة الجلد الميت؟ منشفة رطبة مبللة.
كريم الأساس: هناك قواعد لكل شيء، الوجه والرموش والجفون والشفاه.. إنك حقاً لست بحاجة لكريم مرطب، قليل من مسحوق مثبت يفي بالغرض.
تلميع البشرة و البرونزاج: يمكنك الحصول على نفس التأثير مع لوحة مكياج الجفون، استخدمي ظلال لون “الشامبين” حول عينيك لتفتيحهما وظل آخر أغمق لإبراز الخدود.
مسحوق الحاجبين: مرة أخرى المسحوق المستعمل للجفون يصلح لكل الوجه بما فيه الحاجبين، وقومي بملء حاجبيك باللون الذي قمت باختياره كبلسم للشفاه.
سبراي لتقوية نسيج الشعر: هذا سبب آخر لجعلك تحب الشامبو الجاف حيث يمنحك شعراً صحياً وامتصاص الزيوت الزائدة من شعرك ما يحافظ على لونه.
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