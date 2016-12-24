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صرف رواتب العاملين بالدولة يوم 25 من كل شهر
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صرف رواتب العاملين بالدولة يوم 25 من كل شهر

السبت، 24 ديسمبر 2016 08:49 م
محيط

قالت وزارة المالية، في بيان لها اليوم السبت، إن صرف رواتب العاملين بأجهزة الدولة ستبدأ اعتبارا من يوم الخامس والعشرين حتى الثامن والعشرين من كل شهر.

وأضافت المالية في منشور نُشِر عبر الموقع الرسمي للوزارة، أن صرف ما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب سيكون في اليوم العاشر من كل شهر.

وشددت الوزارة على العاملين بضرورة ترشيد النفقات وضبط الإنفاق العام، محذرة من استخدام الشيكات، وأن جميع الرواتب من خلال الدفع الإلكتروني.

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