مدرب مان يونايتد السابق: ريال مدريد وجه لنا ضربتين موجعتين!السبت، 24 ديسمبر 2016 09:59 م
كشف ديفيد مويس، مدرب سندرلاند، العديد من الأسرار، التي صاحبت إشرافه على تدريب مانشستر يونايتد، أبرزها صفقتان خطفهما ريال مدريد، من المانيو، في 2013، و2014، وهما جاريث بيل، وتوني كروس.
جاءت تصريحات المدرب الأسكتلندي، قبل المواجهة، التي ستجمع مانشستر يونايتد، وسندرلاند، الإثنين المقبل، على ملعب “أولد ترافورد”، ضمن الجولة الـ18 للدوري الإنجليزي “البريميير ليج”.
وقال مويس: “عندما جئت لليونايتد في 1 يوليو/تموز 2013، كان الهدف الأول للنادي ولي شخصيًا، هو التعاقد مع جاريث بيل (لاعب توتنهام حينها). اعتقدت أننا سنتعاقد معه بالفعل، وشعرت أنه أصبح لاعبًا باليونايتد”.
وتابع “قدمنا عرضًا أكبر من ريال مدريد، لكن اللاعب حسم قراره: كان يريد اللعب هناك. في رأيي، هذا ما حدث. لكني كنت أريد استقدامه لليونايتد بأي طريقة”.
وأضاف المدرب السابق لريال سوسييداد الإسباني، أنه سافر لألمانيا في 2014، واتفق مع كروس ومع وكيله من أجل انتقال الدولي الألماني للفريق الإنجليزي، في الصيف.
وقال في هذا الصدد: “الأمر كان منتهيًا”، قبل أن تتم إقالة المدرب الإسكتلندي فيما بعد من تدريب “الشياطين الحمر” في 22 أبريل/نيسان، ليدخل النادي الملكي على خط المفاوضات، ويظفر بخدمات اللاعب.
وأشار مويس، إلى أن أسطورة التدريب في المان يونايتد ومواطنه، السير أليكس فيرجسون، ما زال يعتقد أن لاعب الفريق السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو، سيعود للفريق في أحد الأيام.
وأوضح: “أتذكر أنني عندما تعرفت على السير فيرجسون، قال لي إن من الحظ معرفة أن كريستيانو رونالدو، سيعود مجددًا في أحد الأيام”.
يذكر أن مويس، تولى تدريب مان يونايتد، خلفًا لفيرجسون، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على الإرث الذي تركه فيرجسون، لتتراجع معه نتائج الفريق قبل أن تعلن الإدارة عن إقالته بعد 9 أشهر فقط من توليه المسئولية.
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