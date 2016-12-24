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معتز عبد الفتاح معلقا على تصويت الاستيطان الإسرائيلي: "قدر ولطف"
معتز عبد الفتاح

معتز عبد الفتاح معلقا على تصويت الاستيطان الإسرائيلي: "قدر ولطف"

السبت، 24 ديسمبر 2016 10:17 م
كتب - عبد الرحمن دياب

انتقد الدكتور معتز عبد الفتاح استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الموقف المصري المتذبذب حيال التصويت علي مشروع قرار الاستيطان لإسرائيلي في مجلس الأمن، قائلًا: اننا بصدد أمور غريبة لكن الحمد لله قدر ولطف”.

وتابع “عبد الفتاح”، خلال مداخلة هاتفيه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج هنا العاصمة المذاع علي فضائية سي بي سي أن تعامل الدبلوماسية المصرية مع مشروع القرار حاول تفادي حدوث صدام مسبق مع الإدارة الأمريكية الجديدة، لاسيما وان القرار في النهاية مجرد تسجيل موقف لن يكون له تفعيل علي أرض الواقع.

وأشار الي أن تبني اربع دول أخري تقديم المشروع بعد سحبه من جانب مصر، أنقذ الأخيرة من موقف لا تحسد عليه كان سيفتح عليها ابواب الغضب العربي.

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