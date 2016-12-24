أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن احتفالات المصريين بأعياد الميلاد لا يجب ان تتوقف كثيرا امام الحزن والتهديدات التي تسعي الجماعات الإرهابية الي بثها في نفوس المواطنين، قائلة: سنحتفل رغم أنف الإرهاب ومخططاته الخبيثه”.

وأعربت “الحديدي” مقدمة برنامج هنا العاصمة المذاع علي فضائية سي بي سي،، عن تفاؤلها من أن يحمل العام الميلادي الجديد تحسنًا علي كافة الأصعدة رغم كافة التحديدات، قائلة: كل سنة بنقول القادم افضل لكن بالفعل اتنمي ان تكون السنة القادمة ان شاء الله افضل بكثير”.

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