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"راشد": طرح فيلم ترويجى للأقصر بجميع دول العالم نهاية يناير القادم
وزير السياحة يحيى راشد‎

"راشد": طرح فيلم ترويجى للأقصر بجميع دول العالم نهاية يناير القادم

السبت، 24 ديسمبر 2016 08:39 م

قال  يحيى راشد وزير السياحة، اليوم السبت، أن حركة التسويق الإلكترونى فى الترويج للسياحة أكثر عملية تدفع للأمام، مشيرا إلى الانتهاء من فيلم للترويج السياحى عن محافظة الأقصر وسيتم بثه بنهاية يناير المقبل.

وأشار خلال حواره مع الإعلامية أمل الحناوى على فضائية روسيا اليوم، أن الفيلم الذى تم الانتهاء منه، باستخدام أحدث آليات التصوير فى العالم، عن أهمية المناطق السياحية فى محافظة الأقصر التى تعد “متحفا مفتوحا”، كاشفا عن أن الفيلم سيعطى انطباعا عن جمال ما تراه العين، وما لا تراه فى محافظة الأقصر، وسيتم تقديمه للسوق الروسى والإنجليزى والأمريكى والألمانى والإيطالى وجميع دول العالم.

وتابع  وزير السياحة المصرى، أن فيلم الأقصر ضمن حملة الترويج السياحى عن المناطق السياحة فى مصر مثل شرم الشيخ وأسوان وغيرها من المناطق فى الأسواق الخارجية الهامة بالنسبة للدولة المصرية التى تخاطب الجميع.

واستطرد إننا ندفع ثمن غياب السياحة فى مصر، مؤكدا أن مصر تمتلك سمعة طيبة بأنها آمنة، ولاسيما أن رجال القوات المسلحة والشرطة لهم الدور الرئيسى فى تأمين المنتج السياحى المصرى بنسبة 100%، فى إطار دعم صناعة السياحة فى مصر.

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