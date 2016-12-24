4.1 مليار دولار إيرادات قناة السويس خلال 11 شهرالسبت، 24 ديسمبر 2016 08:38 م
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن قناة السويس حققت خلال الـ11 شهرًا الماضية من العام الحالى بداية من يناير وحتى نوفمبر 2016، إيرادات 4 مليارات و143 مليون دولار أمريكى.
وقالت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، إن المجرى الملاحى للقناة شهد عبور 11 ألفًا و111 سفينة خلال الـ11 شهرًا الماضية من العام الحالى من يناير وحتى نوفمبر، بحمولات بلغت 639 مليونًا و336 ألف طن.
وأضافت التقارير، أن قناة السويس حققت خلال شهر نوفمبر فقط إيرادات بلغت 389 مليونًا و200 ألف دولار مقابل عبور 1366 سفينة متنوعة بحمولات بلغت 77 مليونًا و863 ألف طن.
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