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بالصور.. شاهد ميسي مع أصدقاء الطفولة بالأرجنتين
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بالصور.. شاهد ميسي مع أصدقاء الطفولة بالأرجنتين

السبت، 24 ديسمبر 2016 08:44 م
متابعات

يقضى النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى، أسطورة برشلونة الإسبانى، عطلة عيد الميلاد برفقة أصدقاء الطفولة فى مسقط رأسه بمدينة روساريو.

نشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، صورًا لنجم برشلونة مع الأصدقاء الذين رافقوه فى فريق نيولز أولد بويز الذى بدأ فيه مشواره كلاعب قبل التوقيع للفريق الكتالونى، مضيفة أن ميسى تواجد مع زملائه فى عشاء أمس الجمعة، الذى شهد لم الشمل بينهم.

يذكر أنه من المقرر أن يعود ميسي إلى إسبانيا يوم 2 يناير المقبل، من أجل الانضمام إلى تدريبات فريقه برشلونة وذلك بعد أن غاب عن مواجهة هيركوليس، التى حسمها البارسا لصالحه بنتيجة 7/0، فى إياب دور الـ32 لكأس الملك.

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