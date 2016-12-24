

أكد الإعلامي أحمد موسى، «مفيش أدوية بعد أسبوعين في مصر، وعلى الجميع أن يبدأ في التحرك لتوفير الأدوية».

وأشار خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»: إن الشركات ستسحب الأدوية من السوق، لافتا إلى أن نقابة الصيادلة لا تهتم بمصلحة المواطن.

وأضاف أن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية داخل مجلس نقابة الصيادلة، تصدر الأزمات للمواطن المصري.