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موسى:"مش هنلاقي أدوية بعد أسبوعين"
أحمد موسى

موسى:"مش هنلاقي أدوية بعد أسبوعين"

السبت، 24 ديسمبر 2016 08:31 م

 
أكد الإعلامي أحمد موسى، «مفيش أدوية بعد أسبوعين في مصر، وعلى الجميع أن يبدأ في التحرك لتوفير الأدوية».

وأشار خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»: إن الشركات ستسحب الأدوية من السوق، لافتا إلى أن نقابة الصيادلة لا تهتم بمصلحة المواطن.

وأضاف أن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية داخل مجلس نقابة الصيادلة، تصدر الأزمات للمواطن المصري.

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