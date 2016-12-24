معارض ملابس "سوريا الأهل" تجوب القاهرةالسبت، 24 ديسمبر 2016 08:32 م
نظمت مبادرة سوريا الأهل أمس معرضها الخامس لتوزيع ملابس الشتاء على الأسر السورية القادمة حديثا لمصر بالتعاون مع رابطة سوريات بحدائق المعادي، حيث تم توزيع لوازم الشتاء على أكثر من 60 أسر سورية.
باسم الجنوبي (مدير مبادرة سوريا الأهل) قال أن دعم السوريين في أزمتهم الحالية يعتبر ميزان العروبة والإنسانية والتدين، وأكد أن الشعب المصري يقدم نموذجا فريدا في التضامن مع الشعب السوري الشقيق، مشيرا إلى أن دعم المصريين للمعارض المجانية التي تنظمها المبادرة بالملابس والبطاطين والفرش للأسر السورية القادمة بلا ولا شيء من سوريا التي أرهقتها الحرب الدائرة هناك يعتبر مؤشرا على نضج معاني العروبة والتدين لدى الشعب المصري بإحساسه العروبي والإنساني تجاه الشعب السوري المتضرر.
وأضاف الجنوبي أن مبادرة سوريا الأهل تعمل على حلول لمشكلات السوريين في مصر خاصة بملفات التشغيل والتسكين، وأشار الجنوبي أن عزة النفس السورية تأبى تقبل الصدقات إلا لضرورة قصوى فهم يفضلون الحصول على أعمال وأشغال بالمقابل، وأعرب الجنوبي عن إمتنانه للجمعيات والمؤسسات المصرية التي تهتم بدعم مبادرة سوريا الأهل وتنسق معها الفاعليات المختلفة لتخفيف المعاناة عن الأسر السورية في مصر.
جدير بالذكر أن مبادرة سوريا الأهل كانت قد أطلقت قبل شهور مشروع “ملائكة سوريا” للترفيه عن الأطفال السوريين الذين عانوا من الحرب ومشاق الهجرة وألم الغربة وتنسيق زيارات لهم في المتنزهات والحدائق العامة بالقاهرة وتقديم الدعم النفسي لهم.
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