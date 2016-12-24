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6 جُمَل أهمُّ من كلمة "أحبك"
صحة القلب

6 جُمَل أهمُّ من كلمة "أحبك"

السبت، 24 ديسمبر 2016 08:47 م

تقريباً، لا توجد كلمة ذات أهمية كُبرى بالنسبة لمعظمنا مثل كلمة “أحبك”، ونكون على أتم استعداد لفعل أكثر الأشياء دهشةً لكي نستمع إلى تلك الكلمة، فهذه الكلمة هي بمثابة وعد؛ إذْ إنها تعني أنّ شخصاً ما احتل مكانةً راسخة في القلب، وهي تُظهر لنا أن لهذا المحبوبِ دوراً بالغَ الأهمية في حياتنا.

كلمة “أحبك”، غالباً ما تكون نقطة التحول الحاسمة في أي علاقة بين اثنين، وهي لحظة يقررا فيها تبادل الشعور نفسه، أو يسير كل واحد منهما في مسارٍ مختلف؛ لأن أحدهما لا يشعر بشيء تجاه الآخر، حسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية.

الحب وحده لا يكفي

تقول المدوِّنةُ ناتاشا كريج: “أنا مؤمنة بالحُب، ومؤمنة أيضاً بقوته وأهميته في العلاقة بين أي اثنين، لكني تعلمت كذلك أنه ليس دائماً أمراً كافياً؛ فالمرء بحاجة إلى أكثر منه لاستمرار العلاقة، صحيح أن له مواقف رومانسية كبيرة في حياة المرء، لكنّ وحده ليس الذي يُقيم أَوَدَ العلاقة للأبد”، ورأت ناتاشا أن ثمة جُملاً ستاً هي مهمةٌ كأهمية كلمة “أحبك” وربما أهمّ منها، وأنه ينبغي لنا أن نُكثر من الاستماع إلى هذه الجُمل من أحبابنا، مثلما نستمع إلى كلمة إعلان الحب.

وتلك الجُمَل هي:

1- أسامحك.
2- أنا مستعد للتضحية من أجلك.
3- أنا أحترمك.
4- سوف أؤيدك.
5- سوف أحميك.
6- أعاهد نفسي على البقاء بجانبك.

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