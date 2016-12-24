الأربعاء .. تدشين فرع "ملتقى السرد العربى" بالأقصرالسبت، 24 ديسمبر 2016 08:27 م
فى إطار دعم الثقافة المصرية والعربية وعلى مدار ثلاثة أيام، ينظم ملتقى السرد العربى مجموعة من الفعاليات الثقافية على هامش افتتاح الفرع الثانى للملتقى في نهاية هذا الشهر بمدينة الأقصر . وتعد الخطوة تمهيدًا لاستهلال نشاط الملتقى الإقليمي في المحافظات؛ حيث يسافر وفد من ملتقى السرد برئاسة الناقد الدكتور حسام عقل يوم الأربعاء 28 الجاري لتدشين فرع الأقصر .
يشهد اليوم الأول أمسية ثقافية حول المشهد القصصي الآن , و اليوم الثاني قراءة في نصوص أقصرية لأدهم العبودي وإيهاب العديسي وعبد السلام محمد , وفي اليوم الثالث ورشة موسعة لمتابعة النصوص الأقصرية الجديدة شعرًا و قصًا .
الجدير بالذكر أن ملتقى السرد العربى قام على إنشائه بعض الكتاب الطليعيين بعد ثورة 25 يناير وهم : السعيد عبد الكريم , د / إيهاب عبد السلام , أحمد عبد المقصود , و د / حسام عقل لإكتشاف تيارات الكتابة القصصية الجديدة والكتابات الطليعية في القصة القصيرة والرواية و أدب السيرة الذاتية , وكان يعقد مرة شهريًا في البداية وأصبح يعقد بواقع مرتين , وعقد مؤتمرين حتى الآن أحدهما عن ” جارثيا ماركيز ” والأخر عن ” المرأة و السرد ” .
ويذكر أن ملتقى السرد العربى ناقش كل الفئات و الأعمار و الأجيال و تيارات الكتابة و اشتبك بالواقع الثقافي العام في مصر والعالم العربي، و كشف كثيرًا من الأسماء التي تألقت فيما بعد في حقل الإبداع القصصي مثل أشرف الخمايسي و محمد صفوت , و بعض من اكتشفهم وصلوا فعليًا إلى قائمتي البوكر الطويلة و القصيرة.
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