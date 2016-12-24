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الأربعاء .. تدشين فرع "ملتقى السرد العربى" بالأقصر
د. حسام عقل منسق ملتقى السرد العربي
د. حسام عقل منسق ملتقى السرد العربي

الأربعاء .. تدشين فرع "ملتقى السرد العربى" بالأقصر

السبت، 24 ديسمبر 2016 08:27 م
محيط - شيماء عيسى

  فى إطار دعم الثقافة المصرية والعربية وعلى مدار ثلاثة أيام، ينظم ملتقى السرد العربى مجموعة من الفعاليات الثقافية على هامش افتتاح الفرع الثانى للملتقى في نهاية هذا الشهر بمدينة  الأقصر . وتعد الخطوة تمهيدًا لاستهلال نشاط الملتقى الإقليمي في المحافظات؛ حيث يسافر وفد من ملتقى السرد برئاسة الناقد الدكتور حسام عقل يوم الأربعاء 28 الجاري لتدشين فرع الأقصر . 
 
يشهد اليوم الأول أمسية ثقافية حول المشهد القصصي الآن , و اليوم الثاني قراءة في نصوص أقصرية لأدهم العبودي وإيهاب العديسي وعبد السلام محمد , وفي اليوم الثالث ورشة موسعة لمتابعة النصوص الأقصرية الجديدة شعرًا و قصًا .

  الجدير بالذكر أن ملتقى السرد العربى قام على إنشائه بعض الكتاب الطليعيين بعد ثورة 25 يناير وهم : السعيد عبد الكريم , د / إيهاب عبد السلام , أحمد عبد المقصود , و د / حسام عقل لإكتشاف تيارات الكتابة القصصية الجديدة والكتابات الطليعية في القصة القصيرة والرواية و أدب السيرة الذاتية , وكان يعقد مرة شهريًا في البداية وأصبح يعقد بواقع مرتين , وعقد مؤتمرين حتى الآن أحدهما عن ” جارثيا ماركيز ” والأخر عن ” المرأة و السرد ” .
 
ويذكر أن ملتقى السرد العربى ناقش كل الفئات و الأعمار و الأجيال و تيارات الكتابة و اشتبك بالواقع الثقافي العام في مصر والعالم العربي، و كشف كثيرًا من الأسماء التي تألقت فيما بعد في حقل الإبداع القصصي مثل أشرف الخمايسي و محمد صفوت , و بعض من اكتشفهم وصلوا فعليًا إلى قائمتي البوكر الطويلة و القصيرة.

ملتقى السرد العربي

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