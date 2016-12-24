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إنفوجرافيك.. كيف تتخلص من ضغوط الحياة في 3 خطوات
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إنفوجرافيك.. كيف تتخلص من ضغوط الحياة في 3 خطوات

السبت، 24 ديسمبر 2016 08:08 م

كشف تقرير بطريقة “الإنفوجرافيك” عن خطوات تعمل على النجاة من الضغوط الحياتية بهدف العمل بنشاط وحيوية، خاصة مع اقتراب نهاية العام ما يتطلب الاستعداد الجيد من الناحية النفسية والجسمانية.

وحسب “سكاي نيوز” عربية، فقد تلخصت الخطوات في النوم، وهو أساس للبدء بيوم جديد بنشاط وحيوية، الاسترخاء الذي يعيد للجسم حيويته، وطريقة الجلوس التي يعاني كثير من الموظفين.

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