تعرض اللاعب الزامبي مايوكا مهاجم فريق الزمالك المصري، للإصابة بشد في العضلة الضامة خلال مشاركته في لقاء فريقه مع الشرقية في الدوري المصري.

وأكد الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي أن الإصابة عبارة عن شد في العضلة الضامة بقدمه اليسرى .

وأجرى الزمالك تبديلا اضراريا بخروج مايوكا ونزول أحمد جعفر بدلا منه .