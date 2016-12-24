 Moheet on google
السبت 24 ديسمبر 2016 07:51 مساءً
روابط سريعة
العضلة الضامة تفاجئ مايوكا في لقاء الشرقية
مايوكا - الزمالك

العضلة الضامة تفاجئ مايوكا في لقاء الشرقية

السبت، 24 ديسمبر 2016 08:35 م
محيط - أحمد عبد الخالق

تعرض اللاعب الزامبي مايوكا مهاجم فريق الزمالك المصري، للإصابة بشد في العضلة الضامة خلال مشاركته في لقاء فريقه مع الشرقية في الدوري المصري.

وأكد الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي أن الإصابة عبارة عن شد في العضلة الضامة  بقدمه اليسرى .

وأجرى الزمالك تبديلا اضراريا بخروج مايوكا ونزول أحمد جعفر بدلا منه .

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3