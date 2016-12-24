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الاتحاد السعودي يخصم ثلاث نقاط من إتحاد جدة
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الاتحاد السعودي يخصم ثلاث نقاط من إتحاد جدة

السبت، 24 ديسمبر 2016 08:32 م
وكالات

تأكد رسميا خصم 3 نقاط من نادي الإتحاد السعودي وجاء ذلك بناءً على قرار من الفيفا، عقب عدم سداد كافة المبالغ المالية للاعب الارجنتيني دانيال اليخاندروا وجعل الفيفا يخصم نقاط من النادي في دوري جميل السعودي للمحترفين.

وأكد أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتماد قرار سحب ثلاث نقاط من رصيد نادي اتحاد جدة بالدوري المحلي رسميا تنفيذا لقرار الاتحاد الدولي للعبة.

وأوضح عيد في تصريحات صحفية ان اتحاده لن يتوانى في مساندة نادي الاتحاد قائلا :”نحن امتثلنا لقرار الفيفا والاجراءات القادمة قائمة على القانون وسنقف مع نادي الاتحاد وليس هناك لوم على احد في هذه القضية”.

وأضاف :”جميع المخاطبات الدولية تصل لنادي الاتحاد واتحاد الكرة يعتبر وسيطا في مثل تلك القضايا وقد أقلقنا تبعيات عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الفيفا لذلك اعتمدناها لكي لا يتم اتخاذ عقوبات علينا مع تأكيدنا على دعم نادي الاتحاد”.

وبقرار سحب النقاط يتراجع رصيد نادي الاتحاد إلى 31 نقطة ليبتعد عن الصدارة وليزاحم الاهلي على المركز الثاني بفارق الاهداف فيما ينفرد الهلال بالصدارة برصيد 34 نقطة.

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